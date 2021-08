Asl risponde a Ulmi: «Le montalettighe sono quattro, cibo e rifiuti hanno ascensori appositi»

GROSSETO – L’Asl Toscana sud est risponde al consigliere regionale della Lega e vice presidente della Commissione sanità Andrea Ulmi che sulla stampa ha criticato l’utilizzo del montalettighe in servizio all’ospedale Misericordia di Grosseto. “Vogliamo tranquillizzare il consigliere Ulmi – inizia Massimo Forti direttore del presidio ospedaliero – perché nel vecchio edificio dell’ospedale Misericordia vi sono quattro montalettighe di cui tre destinate al trasporto dei pazienti: una nell’ala nord, l’altra in quella sud e la terza nel blocco centrale”.

“Per i servizi inerenti ristorazione vi è invece un apposito ascensore così come esiste un ascensore dedicato al trasporto dei rifiuti. Sono poi operative – prosegue – due barelle di biocontenimento, per il trasporto dei pazienti Covid, proprio per evitare che, in caso di malfunzionamento o guasto di una delle due, l’altra sia sempre funzionante. Per quanto riguarda la sala operatoria individuata per i pazienti Covid questa è volutamente al di fuori del nuovo blocco ed i pazienti sono trasportati attraverso l’apposita barella di biocontenimento a cui seguono sempre immediate operazioni di pulizia e sanificazione del percorso effettuato”.

“La direzione del presidio ospedaliero – conclude Forti –, è sempre attenta sul rispetto dei percorsi previsti e per il corretto utilizzo degli ascensori e montalettighe e quotidianamente ne monitora l’uso”.