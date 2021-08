Vaccini per i ragazzi: all’Open day si presentano in 25. In totale oggi sono stati 277

GROSSETO – Alle ore 13 di oggi sono stati 25 i ragazzi tra i 12 e i 18 anni che hanno ottenuto la vaccinazione senza prenotazione nei centri vaccinali della Provincia di Grosseto per la prima giornata di accesso libero dedicata a questa fascia di età.

Oltre a questi altri 252 ragazzi under 18 si sono vaccinati nella mattinata di oggi perché già prenotati portando il totale a 277. Per l’occasione l’Asl Toscana sud est ha potenziato l’offerta di sieri nei suoi centri vaccinali territoriali per offrire la possibilità di fare la prima dose a tutti i ragazzi under 18 che non l’hanno ancora ricevuta. Per la somministrazione basta presentarsi con il documento di identità, la tessera sanitaria, il modulo del consenso firmato e accompagnati da entrambi i genitori, oppure da uno solo con apposita delega. E’ previsto un percorso preferenziale con la disponibilità dei moduli per il consenso del genitore che accompagnerà il ragazzo. Le vaccinazioni si possono fare nell’hub della Spergolaia, o Granaio Lorenese, presso l’azienda Agricola di Alberese, nella caserma del Reggimento Savoia Cavalleria in via Senese a Grosseto e alla ex Fonderia, sala comunale di Follonica tutti i giorni dalle 8 alle ore 14, dalle 14.30 alle 19.30. Gli altri centri vaccinali dove è possibile vaccinarsi senza prenotazione, secondo i loro orari di apertura, sono: il Ristorante Attimi di Albinia, la discoteca Kronos di Castel del Piano e le ex Clarisse di Massa Marittima, ma quest’ultima sede attiva solo nel fine settimana. Il vaccino è il Pfizer e la seconda dose sarà anticipata a 21 giorni per garantire una copertura efficace alla riapertura delle scuole. Si ricorda che per gli under 18 continua ad essere possibile accedere alla vaccinazione anche tramite prenotazione sul portale regionale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it e che sulla vaccinazione dei minori che hanno compiuto 12 anni sono impegnati sia i medici di medicina generale che i pediatri di libera scelta. Per informazioni si può telefonare al numero verde: 800432525.