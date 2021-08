Torneo Città di Orbetello in pieno svolgimento: oltre cento giocatori e primi colpi di scena

ORBETELLO – E’ in pieno svolgimento il 4° Trofeo Banca Tema – 60° Torneo Città di Orbetello, Open 2 cat. di Tennis con montepremi da 2000 €, giunto al termine della prima settimana di gioco. Con un entry list con più di cento giocatori, la manifestazione si conferma un appuntamento sportivo di grande richiamo nell’estate maremmana.

Iniziato con il tabellone di 4 cat. dove molti giocatori erano semplici turisti appassionati, il torneo ha visto i giocatori del C.T. Orbetello Luca De Robert e Valerio Alocci approdare alla fase successiva di 3 cat. dove anche Vittorio Mazza e Giordano Barozzi stanno avendo buoni risultati, in particolare quest’ultimo che si sta’ dimostrando un pericoloso avversario per tutti. Da Mercoledi avra’ inizio anche il tabellone di 2 cat con le teste di serie nr.1 Virgili Adelchi (cl.2.2) e il nr.2 Virgili Augusto (cl.2.3), i quali sperano di poter disputare una finale tutta in famiglia.

Nel femminile ha dovuto dare forfait la testa di serie nr.1 Benedetta Ortensi per impegni internazionali, e purtroppo si deve registrare un limitato numero di giocatrici iscritte, solo 13. Il Direttore del Torneo Riccardo Falini comunica che le finali del 4° trofeo Banca Tema sono in programma domenica 22 agosto nel pomeriggio.