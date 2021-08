Sodalizio più forte fra Pallavolo Grosseto e Volley School: «Tempi maturi per un’unica società»

GROSSETO – Si rinforza la collaborazione già attiva da alcuni anni tra le due società storiche di pallavolo femminile grossetane Pallavolo Grosseto 1978 e Grosseto Volley School. Un progetto nato dalla forte volontà di entrambi di unire le forze, per portare in città un livello di gioco e più in generale di crescita tecnica che restituisca al territorio maremmano quel valore sportivo che merita. Sono tanti infatti i progetti nati in tutta Italia, con collaborazioni tra diverse realtà, al fine di ottimizzare le risorse e garantire un approccio allo sport che non può più permettersi di lasciare spazio all’improvvisazione, e Grosseto non poteva essere da meno.

“Grande entusiasmo quindi intorno alla nascita di un nuovo corso – ha commentato la dirigenza della Pallavolo Grosseto – in cui le atlete possano avere come punto di riferimento un gruppo sportivo solido, senza dover cercare fuori provincia soluzioni che disperdono solamente il buon lavoro svolto ogni anno dagli staff preparati e pronti alle sfide che la pallavolo moderna ci pone davanti. Il progetto inizia il suo cammino oggi, con una prima stagione in cui entrambe le realtà manterranno intatti i loro rispettivi gruppi e senza stravolgimenti. Avremo quindi il Grosseto Volley School con la prima squadra in serie B2 e la seconda squadra in serie D, mentre la Pallavolo Grosseto con la prima squadra in serie C e la seconda squadra in prima Divisione. Entrambi porteranno avanti i propri gruppi giovanili stando attenti alla crescita di tutte le atlete, con l’obiettivo di pianificare nei giusti tempi la realizzazione di squadre d’èlite per la stagione 2022-23”.

Proprio in questa ottica, alcuni scambi di atlete permetteranno ad entrambe le prime squadre di sfruttare al meglio i talenti costruiti nel corso degli anni da entrambe le società: il palleggiatore Lavinia Poggetti e l’attaccante Ilaria Volpi andranno a rinforzare il team guidato da Rossano Rossi della prima squadra di Pallavolo Grosseto di Serie C, mentre il martello diciottenne Sara Biagioli sarà un valido rinforzo per l’attacco della Grosseto Volley School di Serie B2 seguito da Luigi Ferraro.

“Tante le idee e i progetti allo studio – ha diramato la Pallavolo Grosseto – ma siamo sicuri che mai come in questo momento i tempi siano maturi per attuare la tanto agognata società unica che metta fine in primis alla concorrenza cittadina e, faccia nascere così squadre più competitive per il raggiungimento dei risultati che tutte le atlete e la città sognano e meritano. Grande soddisfazione da parte di entrambi i Presidenti, Riccardo Tinacci e Michele D’Erasmo, per l’accordo raggiunto, che permetterà la crescita di tutto il movimento in ogni suo settore e per il quale ci auguriamo di riuscire a trasmettere alle Atlete tutto l’entusiasmo che una sfida di questo tipo inevitabilmente ci offre”.