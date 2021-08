Mollica’s in tour: il furgoncino di street food più famoso d’Italia fa tappa a Montieri

MONTIERI – Il “Sarcigno Tour” dei Mollica’s farà tappa domani, 17 agosto, nel comune di Montieri.

Il food truck più amato d’Italia, celebrato dalla guida Il Gambero Rosso come miglior street food italiano per il 2021, protagonista di programmi televisivi su Sky ed altre piattaforme, sbarcherà sul territorio montierino domani mattina.

«L’evento è stato anticipato in questi giorni da una mirata campagna promozionale e di marketing da parte dell’ufficio del turismo affinché si creassero le migliori condizioni possibili, nella comunità e nei turisti, per ricevere Silvia e Mattia e quindi i Mollica’s – afferma l’amministrazione comunale -. Negli scorsi mesi i primi contatti tra l’ufficio del turismo ed i Mollica’s grazie ai quali i due chef hanno avuto modo di conoscere Montieri, il suo territorio e le politiche di promozione e marketing portate avanti in questi anni. Da qui la decisione di far visita al territorio ed ai suoi abitanti e di documentarlo attraverso i loro canali social».

«È imponente la risonanza ed il ritorno d’immagine che la visita avrà su Montieri ed il suo territorio; il seguito social dei Mollica’s è incredibile e la cassa di risonanza sarà nazionale. Lo scopo della visita è certamente quello di valorizzare il territorio di Montieri e dei suoi borghi ma anche, e soprattutto, quello di far conoscere ed apprezzare al miglior street food italiano alcuni prodotti agroalimentari d’eccellenza, su tutti la castagna, simbolo del comune, ed i suoi trasformati, ma anche piatti e ricette che rappresentano la storia di queste terre e che saranno raccontati direttamente dai loro abitanti in un viaggio che si snoderà tra i boschi, i vicoli ed i centri storici baciati dal sole d’agosto».

«Ci sono prodotti, piatti e ricette della tradizione che si tramandano da secoli e che vengono valorizzati e lavorati attraverso le aziende, i ristoranti del territorio e gli eventi gastronomici di sagre e feste e che crediamo, anzi ne siamo certi, accenderanno la curiosità e la fantasia di Silvia e Mattia. La castagna sarà il centro del viaggio nella sua dimensione storica e culturale ma anche nella sua accezione di prodotto di eccellenza, presente e futuro, nonché simbolo del territorio comunale».

L’evento sarà coordinato e gestito dall’ufficio del turismo, con Cooperativa Itinera ed in particolar modo con il dottor Carlo Cialli, responsabile della comunicazione turistica del comune ed ideatore ed ispiratore della giornata di domani.