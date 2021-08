PUNTA ALA – Un uomo di 54 anni è rimasto ferito in un incidente stradale accaduto questa notte sulla strada provinciale di Punta Ala (comune di Castiglione della Pescaia).

Due mezzi, un auto e un camioncino, si sono scontrati per cause in fase di accertamenti, intorno alle ore 4.30.

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario della Misericordia di Castiglione della Pescaia e i carabinieri.

Il 54enne è stato trasportato all’ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi.