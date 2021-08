Follonica Gavorrano, bagno di folla per la prima squadra e gli Juniores nazionali

GAVORRANO – Bagno di folla davanti alla stampa ed ai tifosi per le rose della prima squadra dell’Us Follonica Gavorrano allenata da Marco Bonura e degli Juniores Nazionali di Marco Cacitti. Molto chiari e ben precisi gli obiettivi che sono stati prefissati dalla dirigenza che vuol crescere con tutte le sue squadre e con l’intero settore giovanile e scuola calcio.

“Chiediamo alla squadra di centrare i play off. Sarà sicuramente un campionato molto competitivo – esordisce il patron Luigi Mansi, che poi prosegue nella sua analisi a tutto tondo – I presupposti per fare bene ci sono tutti, però se vogliamo fare qualcosa in più è necessario avere anche delle strutture idonee. Ad esempio al Malservisi-Matteini necessiterebbe una nuova illuminazione con determinati requisiti. Il nostro obiettivo resta quello di fare una categoria consona anche alla seconda città della provincia di Grosseto, ma lo possiamo fare solamente se ci sono le strutture altrimenti continueremo a ben figurare all’interno dell’attuale categoria.”

Infine un’ultima battuta sul settore giovanile. “Abbiamo tanti ragazzi e vogliamo essere un punto di riferimento, abbiamo investito tanto e continueremo a farlo grazie al nostro sponsor principale, la Solmine, che mi piace ricordare ha tra i suoi pilastri, la responsabilità sociale di impresa che noi la esplichiamo in tante iniziative, ma questa è la piu importante e costosa e lo facciamo per coinvolgere la società civile e piu giovani possibile.”

Idee chiare anche per il vicepresidente, Lorenzo Mansi, che commenta la nuova stagione che sta per iniziare. “L’obiettivo è quello di ben figurare anche perché se dovesse passare la riforma dei campionati che sentiamo dire da tempo, per mantenere la categoria (quarta serie) dobbiamo arrivare nelle prime posizioni. Giocare e far divertire con il lavoro sarà quindi quello che dobbiamo fare, ma non solo a livello di prima squadra. Dobbiamo migliorare e crescere anche con il settore giovanile. Mi piace ricordare che quest’anno affrontiamo una sfida importate con gli allievi regionali e daremo il massimo del supporto come lo stiamo facendo con tutte le nostre compagini. Cerchiamo di dare un servizio al territorio di utilità sociale e crediamo che si deve arrivare ad essere il punto di riferimento per tutto il nord della provincia. Chiediamo però anche sostegno alle amministrazioni locali per raggiungere determinati traguardi, al momento ad esempio ci manca una concessione di lungo periodo per cercare di impostare un determinato lavoro. Abbiamo bisogno del supporto degli enti locali e dei tifosi anche perché al momento è solo grazie al nostro sponsor ufficiale che riusciamo a fare tutto questo”

Infine dell’aspetto prettamente tecnico se ne occupa il direttorici generale Filippo Vetrini, che analizza cosi le ambizioni e progetti della prima squadra. “Mi aspetto che la scelta che abbiamo fatto con mister Bonura – ha detto – dia i suoi risultati. Abbiamo optato per il tecnico che nella scorsa stagione ha messo in evidenza il miglior gioco del girone E di serie D. Il mio augurio è che possa ripetere qui le proprie idee. Quest’anno abbiamo un organico ancora piu giovane rispetto al recente passato. L’obiettivo? Arrivare tra le prime posizioni”.

Queste le rose delle due formazioni:

PRIMA SQUADRA (per ruolo e in ordine alfabetico)

PORTIERI: Alex Barbanera, Alex Nannelli, Francesco Ombra.

DIFENSORI: Federico Ampollini, Leonardo Bruni, Andrea Cesaretti, Emilio Dierna, Christian Farini, Alain Fremura, Matteo Luzzetti, Thomas Martelli.

CENTROCAMPISTI: Giulio Barlettani, Marco Berardi, Filippo Carpentiero, Joao Pedro De Paolis, Tommaso Del Rosso, Ibrahim Fofana, Daniele Gesi, Fabrizio Lo Sicco, Lorenzo Pecchia, Niccolò Pecci, Samuele Rosini, Giordano Trovade.

ATTACCANTI: Luigi Fontana, Manuel Giustarini, Giulio Grifoni, Filippo Mugelli, Fabio Rosati, Alessandro Tascini.

Allenatore: Marco Bonura.

Vice-allenatore e preparatore dei portieri: Federico Callai.

JUNIORES NAZIONALI

Allaki Adem, Manuel Antonini, Alex Barbanera, Leonardo Buzzegoli, Filippo Capitani, Lorenzo Cappellini, Filippo Carpentiero, Alessandro Centrella, Francesco Chelli, Bernardo Cioni, Samuele Ferri, Tommaso Fioretti, Daniele Gesi,

Elia Giansoldati, Danny Guarino, Adriano Haxhini, Besnick Kasa, Lorenzo Mancinelli, Tommaso Nelli, Lorenzo Pagnini, Luca Ramazzotti, Giulio Temperini. All. Marco Cacitti.