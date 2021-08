amministrative2021, Sinistra civica ecologista: «A Orbetello non daremo indicazioni di voto»

ORBETELLO – Sinistra civica ecologista non farà dichiarazioni di voto per le prossime elezioni amministrative nel Comune di Orbetello.

“Sinistra Civica Ecologista (Sce) è nata, in Toscana, per cercare di favorire una ricomposizione unitaria delle forze che si richiamano ai valori fondativi della sinistra – spiegano dal coordinamento provinciale di Sinistra civica ecologista -, declinati in una moderna chiave che mette al centro l’ambiente e i diritti di tutti.

Sce è nata per contrastare la cultura di destra dominante ma anche il progressivo appannamento, e talora snaturamento, del centrosinistra

rispetto al quale ci poniamo, laddove esistono le condizioni – e quindi non in maniera scontata- in un’ottica di collaborazione costruttiva ma

competitiva.

Per questo il Coordinamento provinciale grossetano di Sinistra civica ecologista prende atto con rammarico della situazione venutasi a

determinare ad Orbetello, con la spaccatura tra le forze del centrosinistra e tra le stesse forze di sinistra.

Sce Grosseto non si è mai presa la prerogativa di fare da mediatore terzo per la ricomposizione unitaria del Centrosinistra orbetellano. Ha soltanto manifestato il proprio disappunto per la situazione creatasi, facendo appello a verificare fino in fondo ogni tentativo affinché la ricomposizione fosse possibile.

Non stava e non sta certo a noi, che ad Orbetello non abbiamo al momento una presenza organizzata, svolgere alcuna funzione di mediazione. Il nostro intervento e il nostro appello pubblico rispetto alla situazione di Orbetello sono derivati esclusivamente da quella che riteniamo essere la nostra missione, ovvero cercare di unire la Sinistra e i movimenti civici che hanno comuni valori per fare massa critica e “pesare” all’interno di un centrosinistra che deve assolutamente rinnovarsi nei programmi e spesso nei metodi di conduzione della politica.

E’ ciò che abbiamo cercato di fare con tutti noi stessi in questi mesi in tutte le realtà che si stanno avvicinando al voto amministrativo di ottobre, a partire dalle più che positive esperienze di Grosseto e Castiglione della Pescaia.

Le nostre critiche sul percorso del Centrosinistra orbetellano sono palesi ma dispiace dover constatare come proprio nella realtà dove forse più c’era più bisogno di un Polo unitario della Sinistra le forze di Sinistra orbetellane non sono riuscite ad interloquire tra sé e a fare, appunto, massa critica nei confronti del Centrosinistra, finendo per rimanere vittime di logiche divisive. Ne prendiamo atto con profondo dispiacere.

Se a contrapporsi alla destra saranno in campo, come sembra ormai inevitabile, liste alternative, noi non faremo dichiarazioni di voto a

sostegno dell’una o dell’altra ma ci sentiamo di appoggiare tutte le candidate e i candidati che più coerentemente si richiamano ad una

moderna visione di sinistra civica ed ambientalista, che sappiamo far parte di entrambe le liste.

Constatiamo peraltro, con favore, come dirimenti punti politici programmatici proposti da Sinistra Italiana, e da noi condivisi pienamente, siano stati assunti in toto nel programma del candidato sindaco Mario Chiavetta e su questi punti centreremo la nostra vigile

attenzione”, concludono da Sinistra civica ecologista.