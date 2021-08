amministrative2021, Gori: « Vie le colonne dalla passeggiata di Marina»

MARINA DI GROSSETO – Una nuova vita per la passeggiata di Marina. Giacomo Gori, candidato al consiglio comunale per il Movimento 5 stelle, è convinto: “Da lì passa buona parte del destino della frazione balneare e non c’è più tempo da perdere”. Gori ha in mente un progetto ben articolato e pronto per divenire concreto già dall’estate 2022.

“Anzitutto via le colonne dal lungomare, soprattutto quelle che danno verso la spiaggia, soffocano la vista del paesaggio e oscurano pure gli stabilimenti balneari: possiamo raderle al suolo una quarantina spendendo meno di 15mila euro. Poi, contestuale riqualificazione di tutta la passeggiata con la ristrutturazione dei punti critici della pavimentazione e cura delle grate di scolo”.

Ma c’è di più. Gori punta a una completa digitalizzazione dell’area, un luogo che diverrebbe fulcro della Marina dei prossimi anni. “Una zona completamente interconnessa, con i fruitori della passeggiata a mare che potrebbero ricevere agilmente sui propri smartphone indicazioni sui servizi disponibili, su dove poter mangiare o pernottare, su quali eventi poter seguire. Il tutto in sintonia con la Pro loco e gli esercenti che aderirebbero al progetto”. E ancora: “potrebbe essere possibile prenotare un servizio di trasporto a chiamata o richiedere informazioni su manifestazioni particolari, luoghi d’interesse. Penso, inoltre, che sulla parte di colonne che dà verso l’entroterra sia bene inserire alcuni punti pubblici di ricarica rapida per cellulari, pc e biciclette elettriche”.

Attenzione anche al verde: “Ogni tre colonne tagliate potremmo pensare di piantare delle palme simili a quelle presenti nell’altra parte del lungomare. Oppure delle piante di oleandro. Ma la cosa principale – ribadisce – è lasciare respiro alla passeggiata. Inoltre credo sia importante regolare al meglio il traffico delle biciclette e inserire dei box contenenti kit per gonfiaggio ruote e piccole manutenzioni”.

L’esponente del Movimento 5 stelle crede nella rinascita della frazione. “I lavori per l’adeguamento della passeggiata dovranno andare di pari passo con altri interventi mirati su alcune strade particolarmente dissestate e arredi vetusti. Tutto questo può e deve essere fatto questo inverno. Il prossimo anno Marina di Grosseto dovrà essere il fiore all’occhiello della nostra città assieme a Principina: pure per questa seconda frazione proporremo e realizzeremo un piano operativo concreto e a basso costo economico. Fatti, non chiacchiere. E poco importa che Marina e Principina siano abitate da pochi residenti. Quei residenti non sono di serie b, meritano rispetto. Senza considerare che le casse comunali si riempiono, e molto, proprio grazie all’indotto che queste due realtà assicurano ogni anno con tutto quello che ruota attorno al comparto turistico. È dunque ora – conclude Gori – di restituire qualcosa a queste frazioni. E dobbiamo farlo a partire da ottobre. In caso di vittoria di Leonardo Culicchi il Movimento 5 stelle porterà alla prima riunione di giunta questo progetto con tanto di dettagli. Altro che chiacchiere e selfie”.