amministrative2021, Chiavetta: «Contro la violenza sulle donne serve un Comune attento e attivo»

Lettera aperta e solidale di Mario Chiavetta al sindaco di Monterotondo Marittimo

Dopo l’episodio di femminicidio successo a Monterotondo Marittimo ho deciso di scrivere una lettera aperta al Sindaco Giacomo Termine:

Caro sindaco, vorrei esprimere tuo tramite alla comunità di Monterotondo Marittimo tutto lo sgomento per il tragico evento di femminicidio avvenuto nel vostro territorio. Sono solo un candidato, non ho un ruolo istituzionale, ma credo di rappresentare lo stato d’animo di tutti gli orbetellani. Siamo preoccupati e osserviamo con attenzione l’accentuazione di questo fenomeno. Monterotondo è vicino e la vicinanza ricorda a tutti che ogni due giorni una donna perde la vita per mano di un uomo col quale vive, ha avuto o ha una relazione. Quante donne, poi, subiscono violenza e maltrattamenti, percosse e stalking?

Dobbiamo essere vigili e rafforzare la rete di protezione in tutte le comunità. Sembra che all’attuale giunta comunale di Orbetello poco importi.

Nella nostra città esiste un’importante esperienza, un centro antiviolenza punto di riferimento per tutte le donne. In questi anni, l’amministrazione comunale avrebbe dovuto lavorare senza sosta per potenziarlo, supportarlo, per rafforzare le reti che permettono di aiutare, con interventi mirati e capillari effettuati da personale adeguatamente formato, le donne che subiscono violenza. Il riconoscimento reciproco dei vari ruoli che compongono la rete antiviolenza, in particolare dei servizi sociosanitari, delle Case rifugio, delle Case di emergenza e dei Centri antiviolenza è fondamentale come lo è il lavoro di sensibilizzazione e prevenzione.

Recupereremo e amplieremo la sua capacità di intervento e lo faremo anche per voi, per i due figli che Silvia ha lasciato.

Caro sindaco contaci nella catena di solidarietà che hai deciso di stringere intorno ai bambini. Saremo una maglia della rete di civiltà necessaria per proteggere e respingere la violenza contro le donne. Saremo insieme a coloro che intendono affermare la cultura che vuole cambiare i rapporti tra uomo e donna e sradicare il seme degli abusi.