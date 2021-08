GROSSETO – I nuovi casi registrati in Toscana sono 725 su 12.231 test di cui 8.637 tamponi molecolari e 3.594 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,93% (13,8% sulle prime diagnosi). «I vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 4.507.251» come afferma il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.