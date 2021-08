Coronavirus: 37 i nuovi positivi in provincia di Grosseto. 14 ricoverati tre in intensiva

GROSSETO – Sono 37 i nuovi positivi in provincia di Grosseto. 114 in tutta la Asl Toscana sud est (Arezzo 53, Grossseto 37, Siena 22), 446 i tamponi effettuati, mentre le persone positive in carico sono al momento 528, 14 dei quali ricoverato all’ospedale Misericordia di Grosseto (tre in terapia intensiva).

12 le persone guarite. Dei nuovi positivi la fascia che fa riscontrare più nuovi casi è quella tra i 19 e i 34 anni (12 casi), seguita da quella 0-18 (sette) e 35-49 (sette).

A Grosseto il numero maggiore di nuovi positivi (12) seguito da Follonica (quattro) Gavorrano (tre), Castel del Piano (due) e Capalbio, Castiglione della Pescaia, Massa Marittima, Monte Argentario, Montieri, Roccastrada, Sorano.

494 i positivi al proprio domicilio, 583 coloro che sono contatto stretto e che si trovano in quarantena per questo.

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 114 Provincia di Arezzo 53 Provincia di Siena 22 Provincia di Grosseto 37 Extra USL 2

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Arezzo 13 22 12 4 1 1 Grosseto 7 12 7 5 3 3 Siena 6 8 4 3 0 1 Totale Asl tse 26 42 23 12 4 5

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Sabato 7 ago Domenica 8 ago Lunedi 9 ago Martedì 10 ago Mercoledi 11 ago Giovedi 12 ago. Venerdì 13 ago Sabato 14 ago Domenica 15 ago Arezzo 60 45 47 42 70 70 31 55 53 Siena 18 28 14 34 27 44 37 14 22 Grosseto 29 30 28 46 25 29 46 40 37 Totale Asl Tse 107 103 89 122 122 143 114 109 112

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi Casi Capalbio 1 Castel Del Piano 2 Castiglione Della Pescaia 1 Follonica 4 Gavorrano 3 Grosseto 21 Massa Marittima 1 Monte Argentario 1 Montieri 1 Roccastrada 1 Sorano 1

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 6 TI San Donato Arezzo 2 Degenza Covid Misericordia Grosseto 14 TI Misericordia Grosseto 3

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 537 Provincia di Siena 691 Provincia di Grosseto 446

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 775 Provincia di Siena 572 Provincia di Grosseto 528

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 721 Provincia di Siena 549 Provincia di Grosseto 494

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 715 Provincia di Siena 551 Provincia di Grosseto 583

Guariti Provincia di Arezzo 19 Provincia di Siena 10 Provincia di Grosseto 12