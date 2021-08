FOLLONICA – Tragedia sfiorata ieri sera a Follonica dove verso verso le 22 un grosso albero di tiglio è caduto sulla ciclabile in via Massetana.

Per fortuna in quel momento sulla ciclabile non passava nessuno. L’albero è caduto proprio sull’intera carreggiata della pista.

Per rimuoverlo sono intervenuti i vigili del fuoco di Follonica. Sul posto anche la Polizia Municipale.