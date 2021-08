Rave party abusivo al confine: «Sono migliaia»

PITIGLIANO – Un rave party con la partecipazione di migliaia di giovani sta andando in scena al Lago di Mezzano, nel comune di Valentano (Viterbo), al confine con la provincia di Grosseto e con quello del comune di Pitigliano.

Da questa mattina la manifestazione sta andando avanti con dimensioni molto difficili da controllare. Alle ore 10, così confermerebbero alcune testimonianze, erano circa 600 persone, nel pomeriggio il numero aveva già superato le 5.000 persone e ne sarebbero attesi oltre 30.000 nei prossimi giorni.

La manifestazione, non autorizzata, sta creando molte tensioni tra le forze dell’ordine e i partecipanti anche nella nostra provincia perché molti di loro, per accedere all’area, stanno attraversando proprio il territorio comunale di Pitigliano per arrivare al rave, dove però vengono respinti.

L’operazione è coordinata dalla prefettura insieme alla questura di Viterbo, in quanto il territorio del lago di Mezzano è di loro competenza territoriale, ma anche a Pitigliano e dintorni la massiccia presenza di auto e soprattutto camper, perfino dall’estero, sta creando disagi in quanto, dopo essere stati respinti, alloggiano nei campi o nelle aree di sosta del territorio.