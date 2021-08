GAVORRANO – Un’altra serata di successo al Teatro delle Rocce dove ieri sera sul palco è salito lo showman Giorgio Panariello.

Con il suo spettacolo “Story”, Giorgio ha messo in scena un lungo monologo in cui, da solo sul palcoscenico, ha raccontato come è nato “Panariello”, dai suoi esordi ai più prestigiosi palchi italiani, la storia a lieto fine di un giovane cameriere della Versilia che realizza il sogno di diventare uno dei nostri più conosciuti one man show.

Tra le persone che hanno seguito lo spettacolo, nel pubblico è spuntata anche un’ospite celebre: Vanessa Incontrada che Panariello ha salutato dal palco. I due, infatti, sono amici da tempo.

Abbiamo seguito la serata con le foto di Giorgio Paggetti.