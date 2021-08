GROSSETO – Fine settimana di caldo intenso in Maremma, ma con temperature di qualche grado inferiori a quelle viste negli ultimi torridi giorni.

Nel capoluogo attesa una temperatura massima di 36 gradi oggi, sabato 14 agosto, e di 35 domani, nella giornata di Ferragosto. Minime attorno ai 21 gradi.

Niente di diverso dal sole in questi due giorni, con cielo sereno e assenza di nuvole. Vento debole in mattinata, in leggero aumento durante il pomeriggio.

