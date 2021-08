Il Ferragosto non ferma le vaccinazioni: in programma già oltre 1.000 dosi

GROSSETO – Non si ferma neppure a Ferragosto l’impegno della Asl Toscana sud est nell’attività di vaccinazione anti-Covid.

Saranno infatti operative le principali sedi vaccinali della provincia di Grosseto dove il personale sanitario, tecnico e amministrativo della Sud est sarà occupato a garantire il servizio come nel resto dei giorni, dalle 7 alle 23.

In particolare sarà operativo l’hub di Alberese, la Spergolaia, dove si effettueranno circa 600 dosi di vaccino, distribuite tra i richiami, la mattina e la sera, e le prime dosi il pomeriggio; attive anche le sedi dell’ex Fonderia a Follonica, con 320 somministrazioni e di Massa Marittima con 100 dosi la mattina e 100 il pomeriggio, per un totale di 200 vaccini.

Alle vaccinazioni in queste sedi, vanno aggiunte le 100 dosi ad accesso diretto che i cittadini e i turisti toscani potranno effettuare, dalle 18 alle 22.30, al camper allestito a Castiglione della Pescaia, in piazza Orsino Orsini, dove si prosegue la campagna vaccinale nelle località grossetane, nell’ambito dell’iniziativa regionale “Giovanisí vaccinano” e altre 60 al Golf Hotel di Punta Ala, appuntamento organizzato dal Rotary International Distretto 2071 Toscana a Punta Ala, in collaborazione con la Asl, anche questo ad accesso diretto per gli over 12, dalle 18 alle 22.