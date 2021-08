Affidamento familiare: ecco i nuovi appuntamenti sull’Amiata per saperne di più

ARCIDOSSO – Sono altri cinque gli appuntamenti in programma, da lunedì, sul Monte Amiata con lo sportello itinerante del Centro affidi del Coeso. Prosegue, infatti, l’iniziativa che, per tutto il mese di agosto, porta lo staff del centro ad incontrare tutte le persone che vogliono ricevere informazioni.

Con orario 9 – 17.30, il Centro affidi itinerante sarà nelle principali piazze e vie di alcuni comuni amiatini. Si parte lunedì 16 agosto da Arcidosso, in via Davide Lazzeretti, per passare martedì 17 agosto a Castel del Piano, in via Carducci. Mercoledì 18 lo staff sarà di nuovo ad Arcidosso, mentre giovedì 19 l’appuntamento è a Santa Fiora, tra via Roma e pizza Garibaldi. Venerdì 20 agosto il Centro affidi torna a Castel del Piano, per concludere la settimana, sabato 21 agosto di nuovo a Santa Fiora.

L’affidamento familiare è uno strumento, previsto dalla legge, molto importante per bambini e per le famiglie che possono trovarsi in un periodo di difficoltà. Si basa sull’accoglienza e sulla solidarietà e che può rappresentare un aiuto concreto per chi, in un tempo limitato, non riesce a prendersi cura in modo adeguato dei proprio figli. In Italia, questo istituto è stato introdotto dalla legge 184 del 1983 e contempla la possibilità di affidare, per un periodo di tempo limitato, e a tempo pieno o parziale, un minore a una famiglia con o senza figli, convivente o sposata o a un single, senza limiti particolari di età.

L’equipe del Centro affidi, che sarà presente per incontrare i cittadini e confrontarsi anche con i rappresentanti delle istituzioni è costituita da una assistente sociale, una pedagogista, una psicologa e una consulente familiare.

Per informazioni: tel. 0564 439267, email centroaffidi@coesoareagr.it.