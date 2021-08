Primi impegni per il nuovo vescovo: visita a Castiglione e Pontificale in Cattedrale

GROSSETO – Quali saranno i primi appuntamenti del vescovo Giovanni Roncari nella diocesi di Grosseto? L’agenda è già fitta fino alla metà di ottobre, perché si sommano le iniziative di due Diocesi.

In questi giorni ha riunito il personale di Curia per un primo incontro di conoscenza e di approfondimento dei vari compiti e servizi portati avanti. Per quanto riguarda, invece, la sua presenza sul territorio diocesano di Grosseto, il primo luogo che il vescovo Giovanni toccherà sarà Castiglione della Pescaia, dove la sera del 14 agosto presiederà la Messa vigiliare dell’Assunta (ore 19) e il momento successivo di commemorazione dei caduti del mare presso il porto canale. È un momento caratteristico dei giorni di Ferragosto anche se quest’anno, come già nel 2020, a motivo del covid non potrà tenersi che in forma ridotta, senza la processione della statua dell’Assunta e la sfilata dei labari e degli equipaggi dei rioni del paese che si sfidano nel Palio marinaro.

Domenica 15 agosto, solennità dell’Assunzione, mons. Roncari presiederà, alle 11, il Pontificale in cattedrale a Grosseto, mentre alle 19 celebrerà nel Duomo di Orbetello, intitolato all’Assunta.