Movida e droga: in azione i cani della Finanza. Sequestrate dieci dosi tra cocaina, eroina e hashish

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Si intensificano nel pieno della stagione estiva le attività di controllo dei finanzieri maremmani coordinati dal Comando Provinciale Grosseto. Questa volta, si comunicano i servizi realizzati su Castiglione della Pescaia dalla locale Tenenza, anche con l’impiego delle unità cinofile di Grosseto (i due pastori antidroga Dankan e Banda), finalizzati a contrastare lo spaccio e smercio di stupefacenti.

Da inizio estate sono stati svolti oltre 30 turni di controllo, impiegando pattuglie in divisa e borghese, con particolare attenzione alle zone e locali più frequentati dai giovani, nonché alle principali arterie stradali.

In questo contesto, i militari della Tenenza di Castiglione della Pescaia, al comando del Lgt. David Rinaldi, hanno complessivamente denunciato un soggetto ed effettuato diverse segnalazioni in Prefettura, con il sequestro complessivo di decine di dosi tra hashish, cocaina ed eroina.

In servizi sono stati anche molto apprezzati da alcune famiglie di turisti, che in un paio di casi per strada non hanno mancato di ringraziare direttamente i militari per la tutela dei loro figli e l’opera di prevenzione e contrasto in un periodo tanto delicato quale quello attuale. Dall’inizio dell’anno, i finanzieri del Comando Provinciale Grosseto in tutta la Maremma hanno sequestrato oltre 30 kg. di stupefacenti, con un arresto e decine di denunce e segnalazioni, nonché diverse patenti ritirate a soggetti trovati in possesso di droga alla guida di veicoli.