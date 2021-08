L’Ordine degli infermieri a Festambiente per incontrare i cittadini e fare formazione

GROSSETO – Anche quest’anno l’Ordine delle professioni infermieristiche di Grosseto sarà presente, con un proprio stand, a Festambiente, la manifestazione in programma all’Enaoli di Rispescia dal 18 al 22 agosto. Un modo per incontrare i cittadini, confrontarsi, dare informazioni, rispondere a domande. E, quest’anno, anche per fare formazione sulla rianimazione cardiopolmonare e sulla disostruzione delle vie aeree. “Abbiamo deciso di dedicare queste serate a un focus su questa attività – spiega Nicola Draoli, presidente di Opi Grosseto – perché, come spesso diciamo, una persona in più che conosce questa tecnica può significare una persona in più salvata. Saper effettuare la rianimazione è molto importante; è un livello di cultura della popolazione che dovrebbe essere acquisito da tutti”.

Allo stand di Opi, quindi, sarà possibile, anche grazie all’aiuto di alcuni manichini su cui sperimentare le manovre, apprendere le tecniche necessarie e capire come attuarle anche con una pandemia in corso: “Soccorrere una persona in difficoltà è possibile, anche in tempi di pandemia, senza correre il rischio di contagiarsi: esistono degli accorgimenti che si possono prendere per avvicinarsi in sicurezza e prestare comunque i necessari soccorsi”.

Inoltre, gli iscritti di Opi Grosseto saranno a disposizione per dare altre informazioni utili ai cittadini, non solo su procedure e tecniche, ma anche sulla professione: “Ci piacerebbe che i cittadini ci sottoponessero le loro domande e curiosità – aggiunge Draoli -. Saremo anche pronti a dare informazioni su come si diventa infermieri, sui percorsi di studio e sulle modalità di accesso alla professione”.

“Ospitare anche quest’anno a Festambiente l’ordine degli infermieri – dichiara Angelo Gentili, coordinatore della manifestazione – è per noi motivo di orgoglio e grande soddisfazione. La festa nazionale dell’associazione che rappresento sarà ancora una volta all’insegna della sicurezza e del rispetto scrupoloso delle norme finalizzate al contenimento del contagio da Covid-19. Festambiente, oltre ad essere presidio di sostenibilità, vuole anche essere esempio di grande evento in sicurezza. Lo abbiamo fatto lo scorso anno, lo rifaremo nell’edizione che sta per cominciare. La sinergia con OPI e con il presidente Draoli è la dimostrazione che siamo sulla strada giusta e che l’unione fa sempre la forza”.

Lo stand di Opi sarà aperto, per tutta la durata della manifestazione, dalle 18.30 alle 21.30.