Il comune lancia il bando per borse di studio per studenti universitari

MONTE ARGENTARIO – E’ stato pubblicato il bando che fissa il termine di presentazione delle domande al 29 ottobre 2021 per l’assegnazione di tre borse di studio del valore di 5.000 euro cadauna all’anno per la durata di tre anni per studenti universitari.

I soggetti interessati in possesso dei requisiti specificati nello stesso bando possono presentare domanda per l’assegnazione delle Borse di Studio per l’iscrizione ai corsi di laurea per l’anno accademico 2021/2022.