Giorni difficili per gli amici a quattro zampe: contro il caldo i consigli per aiutarli. Il vademecum del Ministero

GROSSETO – Il caldo eccessivo, soprattutto se associato a un alto tasso di umidità, può essere molto pericoloso per i nostri amici a quattro zampe. Durante la stagione estiva la salute degli animali va quindi tutelata ancora di più.



Infatti, in estate anche gli animali domestici, come l’uomo, possono andare incontro al colpo di calore o al colpo di sole che può mettere seriamente in pericolo la vita del nostro amico.

Il Ministero della Salute ha emesso delle linee guida per tutelare la salute dei nostri animali domestici.



Ecco il vademecum:

È importante sapere che cani, gatti, piccoli animali d’affezione e uccelli non sudano e la loro termoregolazione avviene mediante un sistema di “raffreddamento ad aria” che consiste nel ventilare con piccoli e frequenti atti respiratori in modo da far passare velocemente l’aria sulle superfici umide del cavo orale e determinare così la dispersione del calore.

Sono più predisposti al colpo di calore/di sole i cuccioli, gli animali anziani, le razze brachicefale (es. bulldog, gatti persiani ecc), gli animali obesi e quelli affetti da malattie cardiocircolatorie e dell’apparato respiratorio.



Bastano però dei semplici ma importanti regole per passare insieme un’estate serena e in salute:

non lasciate cani, gatti e altri animali in macchina (non è sufficiente lasciare i finestrini un poco aperti e neanche parcheggiare all’ombra perché l’abitacolo si riscalda rapidamente anche perché l’animale con l’iperventilazione emana a sua volta calore) non lasciate i cani legati in luoghi esposti alla luce solare diretta assicuratevi che gli animali abbiano sempre a disposizione dell’acqua fresca evitate di portarli a spasso nelle ore più calde della giornata (fa male anche a voi!) portare i cani in spiaggia solo se ci sono condizioni favorevoli (es.ventilazione, ombra)



Se sospettiamo che il nostro animale presenti sintomi riconducibile al colpo di calore:

spostatelo rapidamente dal luogo in cui si è verificata l’ipertermia e portatelo in ambiente fresco e ventilato iniziate a raffreddare il corpo con acqua di rubinetto, docce o panni bagnati sopra il collo, la testa, le orecchie, le ascelle e la regione inguinale, ma evitate ghiaccio o acqua ghiacciata non fatelo bere a forza consultate nel più breve tempo possibile un medico veterinario monitorate per le successive 24 – 48 ore

Altre regole per garantire la salute e il benessere dei nostri animali nella stagione estiva