Follonica Gavorrano, un nuovo difensore e tanti test amichevoli per preparate la serie D

BAGNO DI GAVORRANO – Un nuovo rinforzo per la società biancorossoblù. Il Follonica Gavorrano rende ufficiale l’arrivo di Alain Fremura, classe 2001, difensore proveniente dal Livorno. Esterno mancino di grande personalità con all’attivo già diverse presenze in maglia amaranto sia in serie B che C, aumenta il potenziale delle quote under a disposizione di mister Bonura.

Altri allenamenti congiunti inoltre per la società del patron Mansi, oltre a quello con l’Us Grosseto fissato a abato 14 agosto alle 17 al Malserviti-Matteini. Sabato 21 agosto il test contro il Real Forte Querceta allo Stadio Forte dei Marmi, poi mercoledì 25 agosto alle 20.30 quello con la Pianese a Piancastagnaio, sabato 28 agosto alle 18.30 il duello amichevole con l’Atletico Piombino al Magona, giovedì 2 settembre alle 17 il confronto casalingo con il Badesse e, sempre al malserviti-Matteini, domenica 5 settembre ore 17 ancora un test con la Pianese.