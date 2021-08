Da Grosseto a Porto Ercole, finali spettacolo col calcetto firmato Uisp

GROSSETO – Sono rimaste in quattro, le quattro finaliste nel Mundialito di Grosseto, con i due atti finali che si disputeranno nella serata del 16 agosto negli impianti di Via Romania. Dopo una lunga e intensa estate di calcio a 5, il torneo principe del calcio a 5 grossetano è a un passo dall’emettere le due vincitrici.

Nel torneo Professionisti, con l’Atletico Barbiere già qualificato settimana scorsa, sarà il Barbagianni Carrozzeria Tirrena a giocarsi l’ambito trofeo. Una vera e propria prova di forza quella del team di Chigiotti, che si impone con un perentorio 11 a 2 sul Crystal Palace che non può nulla contro una formazione che sta andando a mille all’ora in questa competizione (dove storicamente ha sempre fatto bene): è l’accoppiata Liberali-Pietrych a scavare un solco da subito impossibile da recuperare.

Tra i Dilettanti, invece, il titolo sarà una questione tra Vets Futsal e Atlante Junior, una gara tra chi ha già molta esperienza nelle passate edizioni ed una new entry che ha fatto vedere cose interessanti. Il Vets Futsal, grazie alla doppietta di Sforna e al solito positivo Fabbri, piega 5 a 2 la qualitativa formazione dell’Aston Vigna, mentre l’Atlante Junior, dopo un’ottima prova corale impreziosita dalle reti di Lessi e Falaschi, ha la meglio 9 a 4 sull’altra sorpresa rappresentata dal Las Palmas Ristopub.

Si sono rovesciati i rapporti di forza nella seconda settimana del torneo di Semproniano, con la squadra locale che si giocherà il titolo contro il Montemerano, che nella fase a eliminazione diretta ha dato spettacolo.

Ma andiamo con ordine, con la fase a gironi che ha visto prevalere il Semproniano, capace di superare prima 3 a 1 i Liverpolli, poi 4 a 2 nello spareggio per la prima piazza il Saturnia, autentico dominatore della prima settimana. Biancorancio trascinati da Bojang, Bianchi e capitan Oneto. Il Montemerano beneficia invece dell’esordio di Federico Ballerini per chiudere al terzo posto dopo il 7 a 4 sull’Amiata, formazione che viene poi eliminata nello spareggio con i Liverpolli, chiuso per Polemi e compagni sul 5 a 2.

Nelle semifinali, i padroni di casa del Semproniano si impongono con un tennisitico 6 a 2 sui Liverpolli, con ancora Bojang e Bianchi sugli scudi, mentre il Montemerano ribalta quanto visto nel girone battendo 7 a 4 il Saturnia. Il capocannoniere Morelli, nonostante il poker, non evita il ko della sua squadra che soccombe sotto i colpi di Federico Ballerini e del rientrante Paliciuc.

E’ Bianchi show nella finale del torneo di Roccalbegna: il talentuoso fantasista si rende protagonista di una prestazione clamorosa nella partita che incorona campione il Semproniano, storicamente una delle squadre più preparate e competitive di questa manifestazione.

Il Revival Albegna, che pure aveva chiuso al primo posto la fase a gironi, nulla ha potuto contro la vena realizzativa di Andrea Bianchi, che ha da subito indirizzato in modo netto la gara e si è così anche regalato la soddisfazione del titolo di capocannoniere, vinto con 21 reti all’attivo. La squadra di casa, comunque, oltre al trofeo di seconda classificata, si aggiudica anche la coppa disciplina, mentre il terzo posto è per i Liverpolli che vincono a tavolino la finale di consolazione con la Tabaccheria Tania.

REVIVAL ALBEGNA – SEMPRONIANO 4 – 12

REVIVAL ALBEGNA: Grazioli, D. Mariotti, M. Mariotti, L. Mariotti (2), Kosaka, Pellegrini, T. Corridori (2), Frisoni.

SEMPRONIANO: Verdemare, Pallanti, Oneto (1), Giacone, Bianchi (9), Bojang (2), Kraswiski.

ARBITRO: Gianluca Piola

C’è una, anzi due appendici al torneo Wheelchair di Porto Ercole chiuso una settimana fa. A seguito del grande successo del torneo, le squadre si sono accordate per disputare altre due partite, ovvero la Supercoppa, che ha messo di fronte le vincitrici del tabellone Wheelchair (Maracaibo) e Dilettanti (Bibar), e la sfida tra due delle protagoniste del torneo Dilettanti, due giovanissime squadre che si sono messe in evidenza, ovvero 4 settembre e Calcio Toner.

Grande equilibrio nella Supercoppa, dove il Maracaibo ha confermato la propria estate da “cannibali” spuntandola di misura (9-8) su un Bibar che per varie circostanze si è trovata quest’anno nel tabellone Dilettanti, ma che ha ancora una volta dimostrato la bontà e la qualità della propria rosa. Ma il trio Leonardo Costanzo-Fabrizio Sabatini-Lorenzini, su cui si sono poggiate le buone fortune del Maracaibo, ha messo il proprio marchio anche in questo epilogo, mentre Fidanzi ha confermato il proprio titolo di capocannoniere tra i Dilettanti tenendo aperta la contesa fino al fischio finale.

Nella sfida tra 4 settembre e Calcio Toner, due squadre di cui sentiremo sicuramente parlare nei prossimi anni, le doppiette di Cerulli, Amaddii e Bruni sono risultate decisive per la compagine del 4 settembre, che si è imposta 7 a 5, ma, come detto, entrambe alla prima apparizione nel torneo hanno dimostrato di avere davanti a sé un futuro estremamente roseo.

TORNEO WHEELCHAIR PORTO ERCOLE

SUPERCOPPA

MARACAIBO-BIBAR 9-8

MARACAIBO: Scotto, D. Sabatini, F. Sabatini (4), Lorenzini (2), Costanzo (3).

BIBAR: Scivola, Fastelli, Fanteria (2), Cecconi, Petroselli (2), Fidanzi (4), S. Maggiolini.

ARBITRO: Sergio Turetta.

FINALE 3°-4° POSTO DILETTANTI

4 SETTEMBRE-CALCIO TONER 7-5

4 SETTEMBRE: T. Sabatini, Galeazzi, L. Loffredo (1), Cerulli (2), Amaddii (2), Bruni (2), Bianco.

CALCIO TONER: Sassu, Gabrielli (1), Di Chiara (1), Arienti (2), D’Angelo (1).

ARBITRO: Sergio Turetta.