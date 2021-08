Casamenti: «2 milioni di interventi per il territorio. Chiavetta non li aveva neanche pensati»

ORBETELLO – “Mercoledì 18 agosto si terrà un nuovo Consiglio Comunale. Finanzieremo quasi 2 milioni di euro di nuovi investimenti in tutto il territorio comunale”, annuncia il sindaco di Orbetello Andrea Casamenti.

“Questi si aggiungono ai finanziamenti già approvati nei giorni scorsi per il restauro delle Porte di Orbetello – prosegue -, ai 700mila euro per l’urbanizzazione delle Topaie, ai 250mila euro per il sentiero naturalistico lungo laguna a Giannella, e ai 500mila euro per il secondo lotto della pista ciclabile di Giannella. Ripartono anche i lavori all’ex Tribunale di Orbetello e alla ex Scuola di Polverosa. Un ringraziamento agli uffici lavori pubblici e al delegato Roberto Berardi.

Si tratta di interventi che l’ex assessore ai lavori pubblici Mario Chiavetta, oggi candidato sindaco con gli stessi protagonisti di quel fallimento amministrativo precedente, non aveva mai attivato né finanziato e nemmeno pensato, forse perché troppo occupato nei continui litigi”.