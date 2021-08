A Follonica fa tappa la campagna di sensibilizzazione #MyTuscany is Plastic Free

FOLLONICA – La campagna di sensibilizzazione #MyTuscany is Plastic Free, partita a luglio, arriva a Follonica nell’ambito del progetto “Toscana Plastic Free”. In piazze Guerrazzi, di fronte al mare, verranno installati i totem fotografico informativi e alcuni pannelli che comunicano le buone pratiche green, i comportamenti da adottare per tutelare l’ambiente e le azioni orientate alla riduzione e al riciclo della plastica. Il progetto è nato grazie al protocollo d’intesa siglato tra il Consiglio regionale e Toscana Promozione Turistica, e ha fra gli obiettivi quello di promuovere la sostenibilità e gli stili di vita eco-consapevoli e plastic free, sia tra i cittadini che tra i turisti (Nella foto da sinistra: Donatella Spadi, Mirjam Giorgieri, Elena Nappi, Angelo Gentili, Alessandro Ricciuti, Susanna Lorenzini e Silvia Travison)

Le foto della campagna di sensibilizzazione sono state realizzate dalla fotografa livornese Laura Lezza, molto impegnata sui tempi ambientali. I protagonisti degli scatti esposti sono stati fotografati proprio nell’attimo della loro quotidianità e raccontano una Toscana. Ci sono poi gli slogan pensati per la campagna: “Chi viaggia rispetta”; “In questa foto c’è tutto tranne la plastica usa e getta”; “la Toscana è un’opera d’arte di cui siamo tutti autori. Non macchiamola”.

Le foto stanno facendo il giro della Toscana e da mercoledì prossimo, 18 agosto, saranno a Follonica. Il punto di partenza dell’ambito turistico Maremma Toscana area Nord è la città del Golfo e successivamente verranno toccate altre località: Scarlino – lungomare Garibaldi – dal 22 al 29 agosto e Castiglione della Pescaia – via Castiglionese – dal 30 agosto al 5 settembre.

Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica, ha inviato un video messaggio in occasione della presentazione dell’esposizione follonichese e all’evento ha partecipato anche la consigliera regionale Donatella Spadi, oltre agli assessori di Follonica, Mirjam Giorgieri e Alessandro Ricciuti, le assessore Elena Nappi e Susanna Lorenzini di Castiglione della Pescaia e l’assessora Silvia Travison del Comune di Scarlino. All’evento ha partecipato anche Angelo Gentini, membro della segreteria nazionale di Legambiente.

Come detto per promuovere la campagna di sensibilizzazione #MyTuscany is Plastic Free, inserita nel più ampio progetto “Isole e Costa Toscana Sostenibile”, è stata predisposta una pagina dedicata su visittuscany.com a cura di Fondazione Sistema Toscana raggiungibile al link: www.visittuscany.com/it/plastic-free.

«Ridurre l’utilizzo della plastica e incrementare il suo riciclo è il percorso che la Toscana ha scelto di intraprendere per salvaguardare salute e ambiente, in conformità con gli obiettivi europei e con l’Agenda 2030 definita dall’Organizzazione delle Nazione Unite per lo sviluppo sostenibile – dicono gli amministratori – i nostri Comuni da anni si stanno impegnando per la sostenibilità ambientale e questo progetto, che attraverso delle fotografie vuole sensibilizzare residenti e turisti, si sposa bene con le nostre politiche legate all’ecologia e all’ambiente».

Oltre alla promozione di un turismo responsabile, il progetto punta a coinvolgere le comunità locali, attraverso la diffusione di buone pratiche ambientali. Per gli stabilimenti balneari è stato infatti bandito il concorso “Lido sostenibile 2021” con tre premi. Follonica è risultata essere seconda classificata con lo stabilimento il Boschetto. La struttura riceverà forniture di stoviglie eco-compatibili del valore di 1.500 euro. Ma il vero risultato alla fine è la consapevolezza che gli operatori balneari toscani sono sempre più attenti ad inserire criteri di eco-compatibilità nella loro gestione quotidiana.