unacanzonealgiorno: sei anni fa moriva Golzi dei Matia Bazar, autore di “Vacanze romane”

GROSSETO – Il 12 agosto 2015 moriva Giancarlo Golzi (Sanremo, 10 febbraio 1952 – Bordighera, 12 agosto 2015), tra i membri fondatori del gruppo dei Matia Bazar.

Oggi lo ricordiamo con uno dei più grandi successi dei Matia Bazar che lo ha visto protagonista come autore del brano insieme a Carlo Marrale, nonché batterista del gruppo: Vacanze romane.

Testo

Roma dove sei? Eri con me

Oggi prigione tu, prigioniera io

Roma antica città

Ora vecchia realtà

Non ti accorgi di me

E non sai che pena mi fai

Ma piove il cielo sulla città

Tu con il cuore nel fango

L’oro e l’argento, le sale da thé

Paese che non ha più campanelli

Poi dolce vita che te ne vai

Sul Lungotevere in festa

Concerto di viole e mondanità

Profumo tuo di vacanze romane

Roma bella, tu, le muse tue

Asfalto lucido, “Arrivederci Roma”

Monetina e voilà

C’è chi torna e chi va

La tua parte la fai

Ma non sai che pena mi dai

Greta Garbo di vanità

Tu con il cuore nel fango

L’oro e l’argento, le sale da thé

Paese che non ha più campanelli

Poi dolce vita che te ne vai

Sulle terrazze del Corso

“Vedova allegra”, máìtresse dei caffè

Profumo tuo di vacanze romane

Fonte: Wikipedia.

