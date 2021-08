Un giovane in prestito per il Circolo Pattinatori, è il 2001 Cabella

GROSSETO – Il Circolo Pattinatori Grosseto sta costruendo una squadra da playoff, non perdendo però di vista quella che è la sua linea principale, quella di dare spazio ai giovani. In quest’ottica entra l’ingaggio di Serse Cabella, classe 2001, che arriva in prestito per un anno dal Galileo Follonica. Mister Federico Paghi si trova tra le mani un talento che potrà aiutare il Grosseto a migliorare il rendimento della passata stagione. Nonostante abbia solo 20 anni, Serse, vanta un’ottima esperienza a livello giovanile, con partecipazioni a manifestazioni internazionali, scudetti con il Follonica, ma si è fatto valere anche nella massima serie: lo scorso anno ha messo a segno complessivamente undici reti (cinque in A1, quattro nei playoff, compreso quello con il Sarzana nei quarti di finale, e due in Coppa Italia».

«Conosco buona parte del gruppo – esordisce Serse Cabella – Sono contento di approdare nel Circolo Pattinatori, dove l’ambientamento sarà facilissimo: con tanti dei giocatori in rosa sono cresciuto. Conosco ovviamente Federico Paghi, che mi aiutare a crescere ulteriormente. Non vedo l’ora di iniziare».

Cabella parla anche della rosa della sua nuova squadra. «Le prospettive sono buone. Ho sentito parlare molto bene di Nacevich e Mount, due ragazzi tranquilli che ci possono dare una mano nel nostro progetto. Tutte le altre squadre si sono rinforzate, s’è alzato il livello, ma credo che noi possiamo lottare per qualcosa d’importante».

«Finora le soddisfazioni più grandi – aggiunge il neo biancorosso – sono state la partecipazione al Mondiale under 19 a Barcellona e gara5 della semifinale con il Forte dei Marmi con una squadra composta per la maggior parte da follonichesi. Spero di mettere nel mio album dei ricordi anche molto istantanee della mia esperienza a Grosseto».

Inevitabile una battuta sul passaggio al golfo al capoluogo: «A Follonica sono cresciuto, non è stato semplice spostarsi, ma avevo voglia di fare un’esperienza nuova. Sono felice di aver scelto la società biancorossa».

Con l’arrivo di Serse Cabella si completa la rosa del Circolo Pattinatori Grosseto per la stagione di serie A1 2021-2022: Giovanni Menichetti e Paride Sassetti portieri; Mario Rodriguez, German Nacevich, Alex Mount, Pablo Saavedra, Stefano Paghi, Alessandro Franchi, Lorenzo Biancucci, Serse Cabella. All. Federico Paghi, preparatore atletico Lorenzo Massai.