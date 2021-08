CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Si conclude oggi, 12 agosto, l’ultima delle sei tappe maremmane dell’iniziativa “Vaccini in spiaggia – GiovaniSì vaccinano”.

Da questa mattina il camper della Regione Toscana è parcheggiato in piazza Orsini, proprio di fronte al mare e ancora prima dell’apertura alle ore 10 una lunga fila di persone attende il proprio turno. Il vaccino somministrato è Pfizer e anche oggi ci si può vaccinare sia chi si è prenotato sul portale, ma anche chi non ha alcuna prenotazione e ha deciso all’ultimo momento, sia residenti che turisti di ogni età.

di 19 Galleria fotografica Camper vaccini Castiglione della Pescaia









«Si conclude oggi – commenta Fabrizio Boldrini, direttore del Coeso – l’iniziativa regionale “GiovaniSì vaccinano” in provincia di Grosseto che consiste a portare il camper sulla costa. L’iniziativa ha avuto un grande successo in termini di presenza – conferma -. Sono tantissimi i ragazzi che si sono presentati in questi giorni e si sono vaccinati. È molto interessante come andare direttamente dalle persone, anche se non è difficile prenotare, suscita questo grande interesse».

Per questo, insieme al sindaco di Castiglione, Giancarlo Farnetani, e la direzione dell’Asl, la Società della Salute ha deciso di mettere a disposizione un camper proprio, già in fase in allestimento, che prenderà il testimone del camper regionale per proseguire il tour dei vaccini. Il primo appuntamento è in programma per la sera del 15 agosto, sempre in piazza Orsini a Castiglione della Pescaia e sarà ad accesso libero.

«La nostra intenzione – aggiunge Simona Dei, direttore sanitario Asl Toscana Sud est – sarebbe quella di utilizzare il nostro camper, non solo per i luoghi più affollati, ma per andare soprattutto dove la copertura vaccinale è un po’ più bassa. Quindi di andare a cercare le comunità più piccole che ancora sono meno sensibili al vaccino».

Durante il tour del camper regionale finora sono state sfiorate le 200 dosi in quasi tutte le tappe, di cui 100 erano quelle disponibili con prenotazione e le altre erano ad accesso libro. Le prenotazioni, tra l’altro, erano andate tutte in sold out in alcune sedi le somministrazioni sono raddoppiate con gli accessi diretti. Le persone che hanno aderito all’iniziativa sono state in gran parte giovani, l’80 per cento sotto i 50 anni e uno su tre e sotto i 16 anni.