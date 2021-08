MONTEROTONDO MARITTIMO – Lutto cittadino a Monterotondo Marittimo per l’omicidio che ha sconvolto l’intero paese.

«La tragedia di oggi ha sconvolto e sconcertato la nostra comunità – commenta il sindaco Giacomo Termine -. Mai avremmo nemmeno potuto pensare che nella nostra piccola comunità potesse accadere un gesto simile. Un gesto isolato che getta ancora più sgomento e preoccupazione su una tematica come la violenza di genere».

«L’omicidio di una donna, una madre di due bambini, è una ferita profonda che ci avvicina alle cronache dei femminicidi, purtroppo sempre più frequenti in Italia».

«All’orrore e allo sgomento Monterotondo Marittimo ha risposto con una profonda vicinanza ai figli della vittima – prosegue il primo cittadino -. Le istituzioni, la rete parentale ed amicale hanno formato una catena solidale di tutela dei ragazzi, per aiutarli a guardare al futuro.

Per questo insieme alla giunta ed al consiglio comunale, anche per sottolineare la condanna e ricordare la donna uccisa, abbiamo deciso di proclamare la giornata di lutto cittadino».