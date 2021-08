L’almanacco del Giunco: il 12 agosto muore Cleopatra, strage di Sant’Anna di Stazzema

GROSSETO – Giovedì 12 agosto, santa Lelia vergine, il sole sorge alle 6.17 e tramonta alle 20.21. Accadeva oggi:

30 a.C. – Muore Cleopatra.

304 – Sant’Euplio viene decapitato a Catania.

1099 – Prima crociata: Battaglia di Ascalona – I Crociati sconfiggono i Saraceni e viene fondato il Regno di Gerusalemme, guidato da Goffredo di Buglione.

1121 – Battaglia di Didgori: l’esercito del Regno di Georgia di Davide IV sconfigge in una vittoria decisiva quello selgiuchide guidato dal comandante Ilghazi ibn Artuq.

1323 – Trattato di Nöteborg – Svezia e Novgorod (Russia) regolano i loro confini per la prima volta.

1332 – Battaglia di Dupplin Moor: gli scozzesi, guidati dal conte di Mar, vengono messi in fuga da Edoardo Balliol.

1549 – Le truppe francesi di Enrico II di Francia occupano la roccaforte inglese di Ambleteuse, nel nord della Francia.

1687 – Nella Battaglia di Mohács le truppe imperiali austriache sconfiggono gli ottomani e recuperano la Slavonia e la Transilvania.

1730 – Vittorio Amedeo II di Savoia sposa segretamente in seconde nozze Anna Canalis, contessa di Cumiana, nella cappella di Palazzo Reale a Torino alla sola presenza del segretario di Stato Lanfranchi e del cameriere Barbier.

1759 – Battaglia di Kunersdorf: nei pressi di Francoforte l’esercito prussiano di Federico II di Prussia subisce la sua più grave sconfitta nel corso della Guerra dei sette anni.

1765 – Firma del Trattato di Allahâbâd tra il XVIII imperatore moghul Shah Alam II ed il maggiore generale britannico Robert Clive, che segna di fatto l’inizio del dominio britannico in India e della Company Raj.

1806 – L’ammiraglio Santiago de Liniers riconquista Buenos Aires a seguito dell’invasione britannica.

1833 – Viene creata la municipalità di Chicago.

1845 – Al teatro San Carlo avviene la prima dell’Alzira di Giuseppe Verdi.

1851 – Isaac Merritt Singer ottiene il brevetto per la sua macchina da cucito.

1865 – Il medico e chirurgo britannico Joseph Lister pratica a Glasgow il primo intervento chirurgico con il metodo dell’antisepsi.

1866 – Terza guerra d’indipendenza italiana: Armistizio di Cormons tra Italia ed Austria-Ungheria.

1877 – Asaph Hall scopre Deimos.

1883 – L’ultimo quagga muore all’Artis Magistra zoo di Amsterdam.

1898

– Un armistizio pone fine alla Guerra ispano-americana;

– La bandiera hawaiana viene ammainata dal Iolani Palace, in un’elaborata cerimonia di annessione, e sostituita dalla bandiera statunitense, ad indicare il trasferimento di sovranità dalla Repubblica delle Hawaii agli Stati Uniti.

1914

– Prima guerra mondiale: il Regno Unito dichiara guerra all’Austria-Ungheria. Le nazioni dell’Impero Britannico sono automaticamente incluse;

– Prima guerra mondiale: la Francia dichiara guerra all’Austria-Ungheria.

1918 – Prima guerra mondiale – Finisce la battaglia di Amiens.

1938 – Adolf Hitler istituisce la Croce d’onore per le madri tedesche per incoraggiare la procreazione e l’espansione della razza ariana.

1943 – Seconda guerra mondiale: Castiglione di Sicilia (Catania) fu teatro di una feroce rappresaglia dei nazisti che causò la morte di 16 civili.

1944

– Seconda guerra mondiale: Sant’Anna di Stazzema (Lucca), inizia la strage che in pochi giorni causò la morte di oltre 500 civili;

– Seconda guerra mondiale: i Carabinieri partigiani Alberto La Rocca, Fulvio Sbarretti e Vittorio Marandola, conosciuti come i martiri di Fiesole, si consegnano ai nazisti per evitare una rappresaglia e dopo poche ore vengono fucilati sotto il comando del tenente Hans Hiesserich;

– Seconda guerra mondiale: durante le prime fasi della Rivolta di Varsavia i soldati nazisti perpetrano il massacro di Wola nell’omonimo distretto di Varsavia, uccidendo tra le 40 e le 50mila persone;

– Seconda guerra mondiale: Operazione Pluto (Pipe-Lines Under The Ocean – Oleodotto sotto l’Oceano), con la quale forze militari e scienziati britannici costruiscono un oleodotto sotto lo Stretto della Manica che collega Regno Unito e Francia.

1946 – Viene fondata l’Unione Calcio Sampdoria, nata nella fusione fra l’Andrea Doria e la Sampierdarenese.

1953

– Test nucleari: L’Unione Sovietica detona la sua prima bomba all’idrogeno;

– Un violento sisma di magnitudo 7,3 colpisce l’isola di Zante. In tutta l’isola solo tre edifici rimasero in piedi.

1960 – Viene lanciato Echo I, il primo satellite per telecomunicazione.

1976 – Massacro di Tel al-Zaatar: nel corso della Guerra civile libanese vengono massacrati tra i 1.500 ed i 3mila rifugiati palestinesi in un campo nella zona nord-orientale di Beirut.

1977 – Viene lanciato con pieno successo il satellite Heao 1.

1981 – Viene presentato il Pc Ibm, un personal computer che sarà lo standard di riferimento, negli anni 1980, per tutti i modelli di Pc basati sull’architettura x86.

1985 – Un Boeing 747 della Japan Airlines, il volo 123, si schianta sul Monte Ogura, in Giappone, uccidendo 520 persone, nel più grande disastro aereo della storia in cui è rimasto coinvolto un solo aeroplano.

1992 – Canada, Messico e Stati Uniti completano i negoziati del Nafta.

1994

– Si svolge il concerto di Woodstock ’94;

– I giocatori della Major League Baseball scendono in sciopero. L’astensione dal lavoro costringerà a cancellare le World Series.

2000 – Il sottomarino nucleare russo Kursk affonda nel Mare di Barents in una esercitazione: muoiono tutti i 118 marinai dell’equipaggio.

2018 – Viene lanciata la sonda Parker Solar Probe con lo scopo di analizzare il Sole e il suo vento solare.

Fonte: il.wikipwdia.org