La Misericordia in prima linea nel progetto “GiovaniSiVaccinano”

PORTO SANTO STEFANO – Oltre 150 vaccini inoculati in un tour de force lungo ben 14 ore. I numeri la dicono lunga sul successo ottenuto a Porto Santo Stefano (Monte Argentario) dal progetto “GiovaniSìVaccinano”, avviato nei giorni scorsi dalla Regione Toscana nell’ambito di “GiovaniSì” e approdato lunedì 9 agosto sul piazzale antistante le scuole elementari del Valle dalle ore 10.00 a mezzanotte.

Patrocinata dall’amministrazione comunale di Monte Argentario, la tappa santostefanese delle “vaccinazioni in spiaggia” è stata resa materialmente possibile grazie al contributo dei volontari della Confraternita di Misericordia. Volontari motivati che hanno partecipato con impegno, al fianco dei medici e del personale infermieristico, in primis la dottoressa Roberta Caldesi, direttore amministrativo della zona Distretto Colline dell’Albegna per la buona riuscita dell’iniziativa.

“E’ stata sicuramente una bellissima giornata – ha commentato il governatore Roberto Cerulli – giornata all’insegna della volontà di fare fronte comune nella lotta contro il coronavirus. Ancora una volta abbiamo dato dimostrazione di impegno, professionalità e disponibilità. Ma il ringraziamento va soprattutto a coloro che si sono vaccinati, dimostrando di aver capito come l’unica arma contro la pandemia che purtroppo ancora imperversa sia proprio il vaccino”.

A far visita al punto di vaccinazione, dotato di camper ambulatori perfettamente attrezzato, anche il sindaco di Monte Argentario Francesco Borghini che ha ringraziato tutto il personale impegnato.