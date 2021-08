Il Consiglio si riunisce: ecco di cosa si parlerà e come seguire la seduta

MONTE ARGENTARIO – Il Consiglio Comunale di Monte Argentario è convocato per il giorno 31 agosto 2021 alle ore 14,00 in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione il giorno 2 settembre 2021 alle ore 14,00 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) Surroga Consigliere Comunale

2) Approvazione verbali sedute precedenti ( 30 giugno 2021)

3) Comunicazioni del sindaco e del presidente del consiglio comunale

4) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 90 del 30.07.2021 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000

5) Allineamento del risultato di gestione 2020 alla certificazione del fondo funzioni fondamentali con conseguente variazione al rendiconto della gestione 2020 approvato con delibera di consiglio comunale n. 29 del 29.05.2021

6) Salvaguardia degli equilibri di bilancio e variazione di assestamento – Esercizio finanziario 2021. art. 193 – art 175 c 8 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

7) Argentario Approdi e Servizi s.p.a. in liquidazione. Richiesta di assegnazione del compendio immobiliare “Capannone Varoli” – Atto di indirizzo

8) Emergenza epidemiologica da Covid 19 – Contributo straordinario utenze tari

9) Conferimento della cittadinanza onoraria alla signora Raffaella Maria Roberta Pelloni, in arte Raffaella Carra’

10) Mozione (prot. n. 21775 del 23.07.2021) presentata dai consiglieri comunali Priscilla Schiano, Chiara Orsini, Luigi Scotto, Arturo Cerulli, Michele Lubrano su monumento ai caduti.

La seduta si svolgerà in presenza e anche in videoconferenza, con riserva di comunicare eventuali modifiche circa la modalità di svolgimento in relazione alla evoluzione pandemica.

Sono assicurate le riprese audiovisive della seduta e la possibilità di assistere al Consiglio in diretta streaming dalla home page del sito www.comunemonteargentario.gov.it