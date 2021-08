FOLLONICA – Questo pomeriggio nella sala del Consiglio del Comune di Follonica il sindaco Andrea Benini ha incontrato la commissaria tecnica della squadra nazionale italiana di ginnastica ritmica, Emanuela Maccarani, reduce dall’esperienza delle Olimpiadi di Tokyo. La squadra ha portato a casa la medaglia di bronzo, arrivata nell’All Around, vinto dalle Farfalle con il punteggio di 42.850, dietro alla Bulgaria e alla Russia. E in questa vittoria c’è anche un pezzetto di Follonica: la città del Golfo, orami da anni, ospita nei mesi estivi il ritiro della squadra nazionale. Il sindaco Andrea Benini, entusiasta del risultato ottenuto dalle atlete, ha voluto incontrare Maccarani, per congratularsi con lei e per annunciare una momento di festa, organizzato nel totale rispetto delle normative anti Covid, per il rientro delle atlete a Follonica. Le ragazze torneranno infatti nella città del Golfo per prepararsi di nuovo, in vista dei Mondiali 2021 di ginnastica artistica e di ginnastica ritmica, che si disputeranno a Kitakyushu nell’isola più a sud-ovest tra quelle principali del Giappone.

«C’è un pezzetto della nostra città in questo risultato – ha detto il sindaco Benini – la preparazione finale di questo momento tanto atteso è stata fatta nella nostra città e il risultato è stato incredibile. Un riscatto dopo la delusione dell’Olimpiade di Rio. Vogliamo quindi celebrare insieme a Emanuela Maccarani questo momento, facendo coincidere il festeggiamento con il rientro delle atlete in città, durante la prima settimana di settembre. Con Emanuela – ha proseguito Benini – ci conosciamo ormai da tempo e posso dire di aver avuto modo di apprezzare, anno dopo, anno le sue grandi di allenatrice. Ma non solo: oltre a essere la tecnica italiana più titolata di sempre, Manuela è un supporto personale fondamentale per le atlete. Grazie a tutto questo, mettendosi in discussione e affrontando molte difficoltà, è riuscita a far arrivare la squadra a livelli altissimi, portando la ritmica italiana in un mondo che fino a quel momento era di altri. Oltre alla preparazione indiscutibile, le Farfalle riescono ad esprimere una bellezza innata, che va oltre il livello tecnico dei singoli esercizi».