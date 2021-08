Con Tartasub e Uisp attività subacquea in piscina per i più piccoli

GROSSETO – Un’altra estate all’insegna delle attività subacquee per Associazione Tartasub e Uisp al Bagno Moderno. Nella piscina dello stabilimento balneare a Marina di Grosseto gli istruttori di Tartasub dall’inizio del mese di luglio e fino al termine di agosto (ogni mercoledì alle 18), istruiscono i giovanissimi bagnanti alle attività subacquee. Con muta, bombole, pinne ed erogatore, nel pieno rispetto dei protocolli sanitari, i bambini si divertono sotto gli occhi dei genitori.

“E’ il quinto anno di questa avventura al Bagno Moderno, un’attività di divulgazione soprattutto per i bambini che vengono a provare l’emozione subacquea – afferma Franco Monaci, vicepresidente di Tartasub e storico istruttore – i piccoli si divertono e noi con loro, in questa seconda estate nella quale dobbiamo anche rispettare tutte le regole sanitarie che ormai conosciamo”. “La pandemia ci ha creato problemi nella nostra attività ordinaria – aggiunge Monaci – ma l’attività della formazione continua e ci auguriamo di poter ripartire con tutte le nostre iniziative fin dall’autunno”.

Preziosa per Uisp e Tartasub la collaborazione con il Bagno Moderno. “E un’iniziativa importante che va avanti – spiega Federico Galli, proprietario dello stabilimento balneare – la nostra struttura è accessibile a tutti: adulti, bambini, persone speciali. Questa esperienza per noi è iniziata con l’associazione Tutto Possibile onlus che abbiamo ospitato qui in pianta stabile ed è poi proseguita con gli amici di Tartasub di cui apprezziamo la grande gentilezza e professionalità”.

Tartasub è impegnata nell’appuntamento estivo ma guarda già all’autunno, che partirà il 26 settembre con la pulizia del lago dell’Accesa. “Ripartiremo dall’esperienza del 2019 dopo lo stop forzato dell’anno scorso – ricorda l’organizzatore Stefano Rosica – stiamo iniziando a pubblicizzare l’evento con l’idea di raggiungere un bel numero di partecipanti. Per ora proseguiamo con gli ultimi due mercoledì al Bagno Moderno, un progetto speciale anche per noi perché i sorrisi dei bambini sono davvero unici”.