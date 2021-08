SANTA FIORA – Ancora fiamme all’Amiata dove è scoppiato un incendio nello stesso punto in cui si era sviluppato già due giorni fa.



Le fiamme stanno interessando infatti la zona di Poggio La Bella, nel comune di Santa Fiora lungo la vecchia provinciale che collega il centro amiatino dalla parte della Peschiera al Monte Labro.

di 4 Galleria fotografica incendio Santa Fiora 12 agosto 2021







Si tratta con molta probabilità di una ripresa del vecchio incendio dovuto alle alte temperature di questi giorni.

Sul posto sono presenti le squadre antincendio della Vab Amiata, gli operai dell’Unione Comuni Amiata Sud e sono in arrivo anche altre squadre di volontari.

È in volo anche l’elicottero regionale, Eli Siena, per spegnere le fiamme dall’alto. Inoltre è stato richiesto in rinforzo anche un secondo elicottero.