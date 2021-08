Aveva due figli la donna uccisa dal compagno. «Lei era sempre sorridente»

MONTEROTONDO MARITTIMO – Si era trasferita da un anno a Monterotondo Marittimo la donna uccisa nella notte dal compagno. La coppia, italiana, non era originaria di Monterotondo. L’uomo lavorava come muratore, mentre la donna sembra fosse impiegata come lavapiatti nella cucina di un ristorante.

Sembra che i due litigassero spesso ma l’uomo non avesse mai picchiato la compagna prima. Un tipo particolare, un po’ cupo, lo definisce chi lo conosceva. Mentre la compagna era sempre sorridente e molto solare.

La donna, il cui corpo è stato trovato in un’auto, in località Campetroso (nella foto), nella campagna di Monterotondo Marittimo, aveva anche due figli di un precedente marito. Due ragazzi di 10 e 14 anni che vivevano con la madre. I due bimbi sono stati accompagnati in una struttura protetta in attesa dell’arrivo dei parenti.