Vivarelli Colonna: «Grosseto città dello sport. Puntiamo su altri eventi nazionali e internazionali»

GROSSETO – “Sport vuol dire crescita, sviluppo, promozione del territorio. Ecco perché negli ultimi cinque anni abbiamo scelto di puntare con decisione su quello che è il simbolo di aggregazione, speranza per il futuro e sana competizione nella nostra società. Credo che il compito di una compagine amministrativa con una precisa visione sia quello di attrarre e valorizzare eventi sportivi di richiamo, sfruttando occasioni di rilancio e visibilità con ricadute positive su ogni comparto socioeconomico”.

Così Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto e candidato alle prossime elezioni amministrative, descrive i risultati ottenuti e i progetti futuri in ambito sportivo.

“In questi giorni, grazie al successo degli azzurri alle ultime Olimpiadi di Tokyo, si è riacceso il dibattito sulle occasioni mancate, sulla miopia amministrativa dei 5 Stelle che ha privato il nostro Paese dei Giochi del 2024, mortificando ogni legittima aspirazione di ripartenza di un sistema in crisi. Un errore che a Grosseto, Città dello Sport, noi non abbiamo fatto e che non commetteremo neanche in futuro. Abbiamo ancora viva nella mente e nel cuore la fantastica avventura degli Europei Under 20 di Atletica Leggera, tenutisi nella nostra città: giorni di festa che hanno visto non solo Grosseto ma tutta la Maremma al centro dell’interesse dei mezzi di informazione italiani ed esteri. Migliaia di sportivi e appassionati hanno visitato e amato la nostra terra e la sua storia, aiutando a instaurare un concreto canale di sviluppo territoriale sotto ogni punto di vista; abbiamo ammirato, tra gli altri, atleti del calibro di Filippo Tortu e Armand Duplantis (entrambi medaglie d’oro a Tokyo); siamo stati, tutti insieme, protagonisti, lavorando in maniera sostenibile e senza creare cattedrali nel deserto. Vogliamo vivere ancora emozioni come queste”.

“Così come abbiamo preparato gli Europei Under 20 e in seguito, nel 2020, i Campionati Italiani Juniores e Promesse di atletica – prosegue Vivarelli Colonna – il nostro obiettivo sarà ancora quello di ospitare in città eventi sportivi nazionali e internazionali. Lo faremo con coraggio e all’insegna della programmazione perché è questo che una squadra amministrativa deve fare: non fermarsi ai primi ostacoli per paura o incapacità ma fare in modo che tutto il territorio e il suo tessuto produttivo possa beneficiare di occasioni sportive di richiamo. I nostri impianti sportivi sono organizzati, efficienti, pienamente inseriti nel contesto sociale e urbano, tenuti con cura: siamo pronti a cogliere nuove opportunità, perché anche questa è Bellissima Grosseto”.