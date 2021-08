Urbanistica, M5S: «Destra vuole cemento e mattoni, noi spazi verdi»

GROSSETO – “Siamo preoccupati dai piani della destra locale che prevedono il proliferare di cemento e mattoni su sempre più spazi di verde cittadino, mentre non viene tenuto conto dello stato in cui versano ampie zone della città che necessiterebbero di una profonda riqualificazione”. Così il Movimento 5 stelle di Grosseto.

“La nostra città – proseguono – non ha bisogno di altre palazzine: la curva demografica è ferma da diversi anni. E molte sono le case e gli uffici deserti. Quest’amministrazione dimostra ancora una volta di non avere una prospettiva lucida, una visione adeguata alle reali urgenze da risolvere”. Il Movimento 5 stelle è netto: “Vogliamo una Grosseto proiettata nel futuro, pulita, in cui le strade sono curate sempre e non solo sotto elezioni. Un capoluogo in cui il centro storico sia davvero il salotto buono e in cui gli esercizi commerciali messi in ginocchio dalla grande distribuzione (che non deve assolutamente più espandersi) possano giovare di un sostegno tangibile. Per cinque anni l’amministrazione Vivarelli Colonna non si è curata neppure di mettere mano ai bagni pubblici, li hanno lasciati lì a marcire salvo pensarci, forse, sotto elezioni: ma attenzione, i grossetani sanno ben giudicare, non sono stolti. E se inondi la città di manifesti e lavori pubblici negli ultimi mesi di mandato lo capiscono che qualcosa non quadra e che è tutta solo propaganda”.

Il continuo uso di suolo pubblico e aree verdi non può avere altro effetto se non quello di aumentare gli appartamenti sfitti e drogare il mercato. “Le aree verdi – sottolineano dal M5s – devono restare verdi. Magari possono esservi realizzati parchi o luoghi di sport. Ma non palazzi, non altri supermercati. L’edilizia, fiore all’occhiello del nostro territorio, può e deve essere messa nelle condizioni di lavorare al meglio, ma soprattutto nelle ristrutturazioni, nei rifacimenti, nel riuso e ammodernamento degli edifici esistenti. È importante curare quel che si ha. Anche perché, lo ripetiamo, la città da anni non vede incrementare la propria popolazione, dunque è un non senso costruire nuovi alloggi”.

E per le frazioni la faccenda non cambia: “Anche in questo caso – insistono dal M5s – parlare di nuove volumetrie non è lungimirante. Abbiamo strade sconnesse, illuminazione carente, arredi ridicoli e spesso vetusti, barriere architettoniche: insomma, prima di pensare a nuove case – concludono – sistemiamo quello che esiste e offriamo ai residenti e ai vacanzieri delle frazioni all’altezza della bellezza della Maremma. Avremo un territorio migliore. E vivremo tutti meglio”.