unacanzonealgiorno: 23 anni fa “Mai come ieri” in cima alla hit parade

E' l'11 agosto 1998 e Mai come ieri è in cima alla hit parade.

Scritta da Mario Venuti, la canzone è cantata dallo stesso Venuti insieme a Carmen Consoli. Mai come ieri è il primo singolo estratto dall’omonimo album del cantautore.

Nel passato i due artisti avevano già lavorato insieme in occasione dell’album di debutto di Consoli Due parole del 1996.

La canzone ottiene un notevole successo, riuscendo a raggiungere la terza posizione dei cd singoli più venduti in Italia, uno dei migliori risultati mai ottenuti da entrambi i cantautori.

Testo

Perché essere felici

Per una vita intera

Sarebbe quasi insopportabile

Forse meglio dondolarsi

Fra l’estasi e la noia

Cercando le risposte più plausibili

Com’era l’albero

Così sarà il frutto

Dolce pensiero di vivere tutto

Non può essere mai come ieri

Mai più la stessa storia

Non può essere mai come ieri

Mai quella stessa gloria

Su vieni e riabbracciami

Se ti ho perso è stato solo per un attimo

Ci sono infinite cose deliziose

Così vicine agli occhi

Che non le sai vedere

Quanto tempo abbiamo perso inutilmente

Seguendo dei percorsi inevitabili

Com’era l’albero così sarà il frutto

Dolce pensiero di vivere tutto

Fonte: Wikipedia.

