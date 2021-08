Un altro incendio sull’Amiata: brucia il bosco. In azione l’elicottero

CASTELL’AZZARA – Un vasto incendio boschivo è scoppiato circa un’ora fa nel comune di Castell’Azzara sull’Amiata.

Sul posto stanno operando le squadre della Vab Amiata e dell’Unione Comuni. È in volo anche l’elicottero per domare le fiamme dall’alto.

Fortunatamente in queste ore c’è poco vento, un fattore fondamentale per poter ridimensionare le fiamme in breve tempo.

Questo è il terzo incendio sull’Amiata in pochi giorni.