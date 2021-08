Si fa male durante l’escursione con la famiglia: donna portata in salvo dal Soccorso alpino

PISTOIA – I tecnici del Soccorso alpino della stazione Appennino hanno salvato, questo pomeriggio, una donna di 65 anni residente in provincia di Grosseto. L’intervento ha avuto luogo in località Maresca (comune San Marcello Piteglio), sul sentiero 1, dove la signora, in difficoltà, ha chiamato i soccorsi.

La donna stava facendo un’escursione con la famiglia quando è caduta infortunandosi ad un arto inferiore.

Sul posto una squadra di tecnici della Stazione Appennino, in collaborazione con Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco, hanno stabilizzato e messo in barella l’infortunata e l’hanno trasportata fino al mezzo di soccorso per accertamenti.