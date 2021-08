Negozianti sul piede di guerra: «Basta con i centri commerciali, no a nuove estensioni»

GROSSETO – I commercianti del centro storico di Grosseto sono sul piede di guerra: “sentire ancora parlare di nuovi insediamenti commerciali al di fuori della città urbanizzata dopo aver subito gli effetti devastanti della presenza eccessiva dei centri commerciali sembrava impossibile, ma evidentemente non è così”. Queste le parole di Enrico Collura e Vincenzo De Sapio, presidente e vice presidente del CCN Centro Storico di Grosseto.

“Non consentiremo che si proceda verso la direzione di nuove aperture nella lontana periferia, sotto qualsiasi definizione la si voglia chiamare. Vogliamo continuare a credere e ad investire in centro storico e quindi ci batteremo con tutte le nostre forze perché la politica non ceda alla tentazione di assecondare gli appetiti dei grandi gruppi che a Grosseto non hanno certo l’interesse di fare crescere il tessuto delle piccole imprese locali”.

La nostra preoccupazione va ben oltre gli aspetti economici, che pure sono fondamentali per garantire una offerta commerciale equilibrata. Sappiamo quanto sia determinante la presenza del commercio in tutti i quartieri della città. Le vie che perdono i negozi sono condannate al degrado e alla progressiva riduzione del valore degli immobili, residenziali e commerciali.

“Chiediamo a tutti i candidati a Sindaco che dichiarino in maniera chiara, esplicita e inequivocabile cosa faranno se vinceranno le elezioni. Vogliamo sapere se le nostre imprese dovranno rassegnarsi a chiudere o se, al contrario, saranno motivate a rilanciare il commercio di qualità a Grosseto.