La cocaina era nascosta sotto il sedile dell’auto: tre arresti. Uno era ricercato

MAGLIANO IN TOSCANA – Tre uomini sono stati arrestati per il reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio in concorso.

Ieri i carabinieri della stazione di Magliano in Toscana hanno visto l’auto con a bordo tre persone sospette. hanno fermato la vettura e controllato i passeggeri. durante l’identificazione i tre, un marocchino e due albanesi, sono apparsi subito piuttosto agitati e hanno subito negato di aver fatto qualcosa di proibito.

I tre sono stati portati in caserma per controlli più approfonditi. durante la perquisizione dell’auto sono stati trovati, nascosti sotto sotto il sedile del lato passeggero, 17 grammi di cocaina suddivisi in dosi già pronte per essere vendute.

Tra gli arrestati, uno era già ricercato con un provvedimento di cattura per reati sempre in materia di stupefacenti. Gli stranieri sono stati condotti in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.