Corri nella Maremma, nuova edizione della Marcialonga Sovana-Sorano

SOVANA – Quarta tappa del circuito Uisp Corri nella Maremma. Lunedì 16 agosto, alle ore 18 si corre la tradizionale Marcialonga Sovana-Sorano, giunta alla 51esima edizione. La gara di 9,6 chilometri si svolgerà nel rispetto dei protocolli sanitari, con ovvie limitazioni per le premiazioni, per i ristori e con partenze a gruppi: la partecipazione sarà solo con green pass, come da regolamento Uisp nazionale. Prevista anche una t-shirt ricordo per la manifestazione.

La prova è organizzata da I Custodi delle Vie Cave di Sorano in collaborazione con la lega atletica Uisp; per info 3397252381 o www.corrinellamaremma.eu.