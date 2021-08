Coronavirus in Italia: 6.968 nuovi casi e 31 morti. I positivi sono 118.761

GROSSETO - Sono 6.968 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia (ieri 5.636), 118.761 gli attualmente positivi (ieri 116.323, +2.438). Sono invece 31 i morti (come ieri) per un totale da inizio emergenza sanitaria che arriva a quota 128.304. Questi i dati principali del Ministero della Salute.

Il tasso di positività sale al 3,0%, (ieri era al 2,3%).

Sono 337 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid , 15 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 40 (ieri erano 26). I ricoverati nei reparti ordinari sono 2.948 (+68 unità rispetto a ieri).

Nelle ultime 24 ore sono guarite 4.450 persone.