Centri estivi: un successo. «Pienamente soddisfatti»

MASSA MARITTIMA – Si concludono nella giornata del 13 agosto le attività dei centri estivi a Massa Marittima, pensati per i bambini dai tre anni in su, e per i ragazzi fino ai 14 anni, residenti nel territorio comunale.

“Il servizio quest’anno – spiega Irene Marconi, assessore comunale alla Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e culturali – è stato affidato dall’Unione dei Comuni al Coeso- Sds Grosseto, che lo ha gestito per le quattro amministrazioni comunali di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Roccastrada e Montieri. Questa nuova modalità di gestione ha consentito di attuare una razionalizzazione, con un migliore coordinamento e con il contenimento dei costi, a vantaggio della qualità. Per quanto riguarda Massa Marittima, in particolare, è stata un’esperienza estremamente positiva a partire dalle numerose richieste che sono arrivate dalle famiglie, 70 domande in tutto, a dimostrazione dell’importanza che riveste il servizio, soprattutto per quei nuclei familiari in cui lavorano entrambi i genitori.”

“Per rispondere a tutte le richieste, anche a quelle aggiuntive – prosegue Irene Marconi –, siamo arrivati a raddoppiare l’offerta base, allargando per alcune settimane la partecipazione a 24 iscritti anziché 12, e continuando comunque a mantenere i rapporti numerici tra bambini ed educatore previsti dalla normativa anticovid”.

“Il Comune di Massa Marittima è pienamente soddisfatto di questa esperienza – conclude l’assessore Marconi – siamo riusciti a dare una risposta importante alle famiglie del territorio, e questo assume un valore ancora più grande in un periodo difficile per tutti, come quello che stiamo vivendo con la pandemia. Anche da parte dei genitori, che in forma anonima si sono espressi con i questionari di gradimento che vengono restituiti al termine dell’esperienza del proprio figlio, sono arrivati commenti positivi di gradimento sul centro estivo. I bambini si sono divertiti e hanno partecipato volentieri alle attività. Un ringraziamento speciale va all’Auser di Massa Marittima, in particolare nella persona del suo presidente, Francesco Melaiu, per aver messo a disposizione del progetto i locali del Centro Sociale, dal momento che l’edificio delle Clarisse, dove storicamente si svolgevano le attività dei centri estivi, quest’anno ospita il Centro Vaccinale anti -covid. I locali del Centro Sociale si sono dimostrati idonei ed è stata particolarmente utile anche la vicinanza con il Parco di Poggio, che ha consentito di svolgere molte attività all’aperto, in uno spazio verde e ombreggiato. Una location ideale che valuteremo se utilizzare nuovamente anche per i centri estivi dei prossimi anni”.