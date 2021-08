Cantiere aperto al cimitero: il Comune ristruttura i magazzini e i servizi igienici

SCARLINO – L’Amministrazione comunale completa la riqualificazione del cimitero comunale. Sono iniziati i lavori per la sistemazione dei magazzini e dei servizi igienici del campo santo: entrambe le opere rientrano tra quelle prescritte dall’azienda sanitaria alla precedente giunta.

«Con questo intervento portiamo a termine la ristrutturazione del cimitero comunale – spiega il vicesindaco Luciano Giulianelli –. Concluse la sistemazione di parte del tetto e la realizzazione del cinerario adesso ci stiamo occupando dei magazzini e dei servizi igienici che saranno ampliati e resi fruibili anche per le persone con disabilità. Dopo anni di disinteresse per il campo santo da parte di chi ci ha preceduto finalmente, nonostante la pandemia, siamo riusciti a portare a termine gli interventi attesi da tempo dalla cittadinanza e prescritti dall’azienda sanitaria. Abbiamo restituito dignità ad un luogo di grande valore per la comunità».

I lavori sono stati finanziati con un contributo della Regione Toscana: l’intervento ha un costo di circa 43mila euro. La riqualificazione concluderà, salvo imprevisti, a ottobre.