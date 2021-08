Approvato il piano delle opere pubbliche, il sindaco: «Siamo molto soddisfatti»

ORBETELLO – «Questa mattina in consiglio comunale, oltre ad avere approvato il conto consuntivo 2020, abbiamo approvato anche il finanziamento di 700mila euro per il completamento dell’urbanizzazione delle Topaie, il finanziamento del secondo lotto dei lavori della pista ciclabile di Giannella per oltre 500mila euro (i lavori del primo lotto ripartiranno ad inizio settembre), l’intervento di restauro della Porte di Orbetello in entrambe le facciate e il finanziamento di 250mila euro per la sistemazione del sentiero naturale lungo laguna a Giannella».

Ad informare i cittadini è il sindaco Andrea Casamenti.

«Tutti interventi richiesti – conclude – e attesi dai cittadini da almeno un decennio. Come amministrazione comunale siamo davvero molto soddisfatti».